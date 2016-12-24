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24 Aralık 2016 12:28

Tepebaşı Su Sporları Merkezi 20 binden fazla kişiye hizmet verdi

Tepebaşı Su Sporları Merkezi 20 binden fazla kişiye hizmet verdi

24 Aralık 2016 12:28

Eskişehir’in en önemli spor yatırımlarından biri olan ve kaynaklarının halk yararına kullanılmasının en güzel örneklerinden olan Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi Su Sporları Merkezi, 2016 yılında 20 binden fazla vatandaşa hizmet verdi.
Tepebaşı Belediyesi’nin Eskişehir’e kazandırdığı Su Sporları Merkezi, açıldığı günden bu yana vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Engelli bireylerden deneyimli vatandaşlara ve çocuklara kadar her kesimden vatandaş ya yüzme öğreniyor ya da spor yapıyor. Her yaştan misafirlerini ağırlamaya devam eden güzide tesis, dezavantajlı yurttaşlara tanıdığı kolaylık ile öne çıkıyor. Nispeten kentin uzağında yer alan mahallelerde ikamet eden çocukların da kesintisiz hizmet aldığı tesis, engelli vatandaşlar için de üstün teknolojik imkanlar sağlıyor. Tesiste, 2016 yılında bini aşkın engelli vatandaş hiçbir engelle karşılaşmadan hizmet aldı. Su Sporları Merkezi’nde okulunda başarılı olan 7-17 yaş arası çocuklara, yüzme sporu ile tanıştırmak ve okul başarılarını ödüllendirmek için ay boyunca, haftada 1 gün, 1 saatlik eğitim veriliyor. Bu eğitimlere, çeşitli okullardan her ay 60 öğrenci ücretsiz olarak katılıyor. 2015 Haziran ayında faaliyete geçen Su Sporları Merkezi’nde; engelli bireyler başta olmak üzere, okul öncesi yaş gruplarından başlayarak yetişkinler dahil tüm yaş gruplarını su sporları ile tanıştırmak, sevdirmek ve su sporlarına ilgiyi arttırmak hedefleniyor. Öte yandan fitness alanında 7/16 yaş grubu, masa tenisi ve yaz döneminde taekwando eğitimi, kadınlar için pilates ve yoga eğitimi, dersliklerde de toplantı ve seminer yapılarak hizmetler çok yönlü olarak veriliyor. Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi Su Sporları Merkezi, yeşil bina
özelliğine sahip bir tesis olarak göze çarpıyor. Su Sporları Merkezi çevre dostu ve enerji tasarrufu alanında yeşil bina uygulamalarını uluslararası alanda sertifikalandıran LEED Sertifikasını Altın Puan kriteri ile alan Türkiye’nin ilk kamu binası olma özelliği taşıyor.



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