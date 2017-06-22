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22 Haziran 2017 13:52

Tepebaşı zabıtası bayram öncesi iş yeri denetimlerini sıklaştırdı

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle iş yeri denetimlerini sıklaştırdı.

Tepebaşı zabıtası bayram öncesi iş yeri denetimlerini sıklaştırdı

22 Haziran 2017 13:52


Bayramların vazgeçilmezi olan özellikle tatlı, şekerleme ve kuruyemiş satışı üzerinde denetimlerini sıklaştıran ekipler, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için yoğun çaba gösteriyor. İşletmelerin yönetmeliklere uygun çalışıp çalışmadıkları, hijyen, gramaj ve etiket yönünden uygunluklarına bakıyor.


Zabıta Müdürlüğünce yapılan açıklamada; vatandaşların ruhsatlı ve kayıtlı esnaftan alışveriş yapmalarının önemine vurgu yapılarak, karşılaşılacak herhangi bir olumsuzlukta 444 44 26 numaralı Mavi Masa istek ve şikâyet hattına veya 320 14 44 nolu telefona ulaşılması gerektiği bildirilerek, "Bayramın güzel ve sağlıklı bir biçimde geçmesi için Zabıta Müdürlüğü 7/24 çalışmalarını sürdürecek" denildi.




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