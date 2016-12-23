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23 Aralık 2016 15:54

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan:

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan:

23 Aralık 2016 15:54

Tepebaşı Ziraat Odası Yönetim Kurulu, 2016 yılının son toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda 2016 yılında yaşadıkları sıkıntıları aktaran Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, “Yeni binamızda bir yılımızı tamamladık. Yapmış olduğumuz çalışmalarda çiftçimize daha fazla hizmet edebilmemiz için tarım ilçe müdürlüğümüz, çiftçi malları koruma başkanlığımız ile ortak çalıştık. 2016 yılında hedefimiz toprak analiz laboratuvarımızı ve danışmanlarımızı çiftçimizin hizmetine sunmak idi. Fakat 2016 yılı desteklemesinden analiz desteğinin kaldırılması, tarım danışmanlığının önceki yıllara göre düşürülmesi nedeniyle danışmanlığı bırakmak zorunda kaldık. Hükümetimizden laboratuvar ve danışmanlık desteğinin bir an evvel eski haline getirilmesini istiyoruz. 2017 yılının tüm çiftçimize hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını dileriz” dedi.



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