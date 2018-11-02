Tepebaşı'nda 124 kadın pilates eğitimlerine katılıyor

Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen pilates eğitimleri 124 kadının katılımı ile sürüyor.

Uzman eğitmenler tarafından verilen pilates eğitimleri, haftada 2 gün ve 1 saat olarak 6 grup ile gerçekleştiriliyor. 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimlere gençlerin yanı sıra özellikle ev kadınları da yoğun ilgi gösteriyor. Eğitimlere katılan kadınlar, pilates ile sağlıklı şekilde vakit geçirirken vücut dengelerini de sağladıklarını ifade ederek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin yoğun katılım ile devam eden pilates eğitimleri hakkında konuşan Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi olarak kadınların her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Başkan Ataç, "Kadınlarımızın spor yapmasını son derece önemli buluyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz gibi onların da spor yapmaları için birçok noktada farklı branşlarda eğitimler düzenliyoruz. Pilates eğitimlerimiz de yoğun ilgi ile devam ediyor. Böylelikle hem nezih bir ortamda, sağlıklı bir şekilde spor yapıyor hem de güzel arkadaşlıklar edinerek sosyalleşiyorlar. Kadınlarımızın diğer spor faaliyetlerine olduğu gibi pilatese de yoğun ilgi göstermeleri bizim adımıza sevindirici bir durum. Onlardan talep geldiği sürece, biz de bu eğitimleri düzenlemeye devam edeceğiz. Tepebaşı Belediyesi olarak kadınlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.