Tepebaşı’nda açık havuz keyfi başladı

Tepebaşı Belediyesi’nin uluslararası Leeds sertifikalı çevreci binası Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri, Su Sporları Merkezi bu yıl hijyen standartlarına uygun açık havuzu ve H2O Açık Havuz Kafe ile tatil için yeni bir alternatif sunuyor. Özellikle çocukların 4 mevsim yüzme sporu ile ilgilenmelerine imkan tanıyan dünya standartlarındaki merkez, yaz aylarında hizmet veren açık havuzu ile ailelere eğlenceli zamanlar sunuyor.

Pazartesi hariç hafta içi ve hafta sonu her gün 10.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet veren Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi Açık Havuzu ve H2O Kafe ailelerin çocukları ile birlikte güven içinde keyifli zamanlar geçirmelerini sağlıyor.

Öte yandan yetkililer havuz kurallarına uyulmasının katılımcılar açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Vatandaşlar ayrıca açık havuz ile ilgili her türlü görüş, öneri ve ücret bilgisi için 0 (222) 310 39 45 numaralı telefondan ilgililere ulaşabilecek.