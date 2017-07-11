Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 15:02

Tepebaşı’nda açık havuz keyfi başladı

Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi bu yaz mevsiminde de başta çocuklar olmak üzere Eskişehirlilerin su sporları ile buluşma noktası oluyor.

Tepebaşı’nda açık havuz keyfi başladı

11 Temmuz 2017 15:02


Tepebaşı Belediyesi’nin uluslararası Leeds sertifikalı çevreci binası Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri, Su Sporları Merkezi bu yıl hijyen standartlarına uygun açık havuzu ve H2O Açık Havuz Kafe ile tatil için yeni bir alternatif sunuyor. Özellikle çocukların 4 mevsim yüzme sporu ile ilgilenmelerine imkan tanıyan dünya standartlarındaki merkez, yaz aylarında hizmet veren açık havuzu ile ailelere eğlenceli zamanlar sunuyor.


Pazartesi hariç hafta içi ve hafta sonu her gün 10.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet veren Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi Açık Havuzu ve H2O Kafe ailelerin çocukları ile birlikte güven içinde keyifli zamanlar geçirmelerini sağlıyor.


Öte yandan yetkililer havuz kurallarına uyulmasının katılımcılar açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Vatandaşlar ayrıca açık havuz ile ilgili her türlü görüş, öneri ve ücret bilgisi için 0 (222) 310 39 45 numaralı telefondan ilgililere ulaşabilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:22
  • Güneş :05:32
  • Öğle :13:15
  • İkindi :17:12
  • Akşam :20:35
  • Yatsı :22:28
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!