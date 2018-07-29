Tepebaşı’nda akılcı, üretken ve doğa dostu proje hayata geçiyor

Güneş enerjisinden yararlanılan alanları arttırmayı hedefleyen Tepebaşı Belediyesi, bu alanda kazandığı tecrübe ile Türkiye’de ilkleri başarıyor. Bünyesinde bulunan birçok tesis ve binada kurduğu güneş panelleri ile elektrik üretmeyi başaran Tepebaşı Belediyesi, bu kapsamda tarım üreticilerini de destekliyor. Son olarak BEBKA 2017 yılı Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Tepebaşı Belediyesi, başvuruda bulunduğu “Sürdürülebilir Tarımsal Üretimde Kaynak Verimli Soğuk Hava Deposu” projesinde 400 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı.

“Sürdürülebilir Tarımsal Üretimde Kaynak Verimli Soğuk Hava Deposu” projesi ile kazanılan 400 bin liralık hibe desteğinin mali kontrol taahhütnamesini imzalayan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Yapılacak proje, Eskişehir’de yenilenebilir enerji kullanılarak kaynak verimli soğuk hava deposu olma özelliği ile örnek olan tek proje konumunda. Sakintepe Soğuk Hava Deposu’nun çatısının güneş panelleriyle donatılarak, elektrik üretmesi ve üretim fazlası elektriğin şebekeye verilmesini planlıyoruz. Böylece soğuk hava deposunun giderlerinden başı çeken elektriği güneş enerjisinden üreterek tasarruf edeceğiz. Proje kapsamında tesisimizin çatısına 400 adet güneş paneli yerleştirilerek, 96 kw kurulu güce sahip olacağız. Yıllık üretim ise 150.000 kw/saat olacak. Böylelikle yüzde 85 oranında elektrik tasarrufu sağlamayı amaçlıyoruz. Akılcı, üretken ve doğa dostu bir projeyi daha geliştirerek hibe desteği kazanmış olmamızın ve böylelikle üreticiye daha çok destek verecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.