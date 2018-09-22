Tepebaşı'nda alzheimer hastaları unutulmadı

Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünce, Tepebaşı Belediyesi Alzheimer Konukevi'nde tedavi gören hastalar için eğlence programı düzenlendi. Önceki gün gerçekleşen çocuklar ile birlikte resim yapma etkinliğinin ardından Yaşam Köyü'nde düzenlenen programda, hastalar canlı müzik eşliğinde dans ederek keyifli bir gün geçirdi. Hasta yakınlarının da katıldığı programda neşeli anlar yaşanırken, üzerinde 'Biz sizi unutmadık' yazılı bir de pasta kesildi.

Sağlık görevlilerinin alzheimer hastalarına hediye takdim ettiği eğlence programı, hep birlikte söylenen şarkılar ile son buldu.