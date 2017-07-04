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04 Temmuz 2017 14:24

Tepebaşı’nda çalışmalar hem merkezde hem kırsalda devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonu ile birlikte üstyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Tepebaşı’nda çalışmalar hem merkezde hem kırsalda devam ediyor

04 Temmuz 2017 14:24

Ekipler, Tepebaşı ilçe merkezinin yanı sıra kırsal bölgelerde de yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.


Ekipler son olarak Hoşnudiye Mahallesi’nde bulunan 4 sokakta asfalt ve kaldırım taşı çalışması başlatmıştı. Kolcu Sokak, Sağın Sokak, Tunç Sokak ve Safiyet Sokak üzerinde çalışma yürüten ekipler, bu noktalarda asfalt ve kaldırım taşı yenileme işlerine hız kesmeden devam ediyor. Yetkililer yakın zamanda tamamlanması planlanan çalışmalarının ardından bölgenin daha modern bir görünüme kavuşacağını bildirdi.


Öte yandan Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çamlıca ve Fatih Mahalleleri’nde asfalt yama ve bakım çalışması, Kavacık Mahallesi’nde de greyder ile yol düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Ayrıca Uludere Mahallesi’nde de yolların engebeli kısımlarının düzeltilmesi, çukurların doldurulması, şevlerin açılması ve yol çevresindeki yabani bitki ve kayalıkların kazaya neden olmaması amacıyla temizlenmesi gibi çalışmalar yürütülüyor.




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