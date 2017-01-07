Diğer
Kategoriler
07 Ocak 2017 11:20

Tepebaşı’nda çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor

Tepebaşı’nda çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor

07 Ocak 2017 11:20

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, hayvan sevgisini çocuklara yaşatabilmek için yürüttüğü eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına Adnan Menderes Anaokulu ile devam etti.
Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, uyguladığı proje ile ilköğretim okullarını ziyaret ederek, sokak hayvanlarıyla ilgili temel eğitimleri gerçekleştiriyor. Bu güne kadar Eskişehir çapında 22 okulda 2 bin 500’den fazla öğrenciye ulaşıldı. Son olarak Adnan Menderes Anaokulu’nu ziyaret eden Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görevli veterinerler, çocuklara sokak hayvanları ve evcil hayvan bakımı ile ilgili temel bilgilerden oluşan sunumlar yaptılar. Sunumlarda sokak hayvanları ile ilgili çocuklara beslenme, bakım, sahiplenme konuları anlatılırken evcil hayvanlar ile ilgili de bilgiler aktarıldı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
-7
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Pazar
    Hafif Kar Yağışlı
    -7°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    -1°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    -1°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç