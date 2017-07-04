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04 Temmuz 2017 10:53

Tepebaşı’nda dal budama çalışmaları sürüyor

Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ağaç budama çalışmalarına devam ediyor.

Tepebaşı’nda dal budama çalışmaları sürüyor

04 Temmuz 2017 10:53


Eskişehir’de ilk ve tek olarak Tepebaşı Belediyesi’nin kullandığı dal öğütme makinesi ise ekiplerin işini oldukça kolaylaştırıyor. Ekipler, Tepebaşı bölgesinin genelinde bulunan yol kenarları ile park ve oyun alanları çevresinde yer alan ağaç ve bitki gruplarına yönelik budama çalışması gerçekleştiriyor. Ağaçların düzenli ve kuvvetli dal ve yapraklarının oluşması ve kuvvetten düşmeye başlamış ağaçların yeniden sağlıklı bir hale gelebilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında kırık, ezik, hastalıklı olan dallar budanıyor.


Öte yandan Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, dal öğütme makinesiyle özellikle budama mevsiminde çok fazla nakliye ve iş gücü tasarrufu yapıldığına dikkat çekiyor.




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