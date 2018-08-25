Tepebaşı’nda haşere ile mücadele devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçe halkının sağlıklı bir yaz mevsimi geçirebilmesi adına haşere ile mücadele çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İlaçlama ve kontrol ekipleri, yılın her ayında sivrisinekler için üreme kaynağı oluşturabilecek her türlü su birikintisi ve sazlık alan gibi noktalarda ilaçlama çalışması yapıyor. Ayrıca karasinek mücadelesi de aynı şekilde fiziki tedbirlerin alınmasının ardından ilaçlama ekiplerinin yaptığı çalışmalar ile gerçekleştiriliyor. Yetkililer, karasineklerin üreme kaynağı olabilecek yerler konusunda vatandaşlara da uyarıda bulunarak çöp konteynerleri, organik atıkların bulunduğu noktalar, zamanında çıkarılmayan çöplerden kaynaklanan birikintiler, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların gübrelerini uygun koşullarda muhafaza etmemesi ve önlem almaması gibi konularda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekipleri, haşere mücadelesini eğitim almış sertifikalı çalışanları ile Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı biyosidal ilaçlar kullanarak gerçekleştiriyor. Yetkililer, Tepebaşı sakinlerinin sağlıklı bir ortamda yaşamaları adına ilaçlama çalışmalarının yıl boyunca devam edeceğini belirtti.