Tepebaşı’nda ’hoş geldin bebek’ ziyaretleri sürüyor

Ahmet Ataç, ’hoş geldin bebek’ ziyaretleri kapsamında 7 bebeğin ailesini tebrik etti.

Ahmet Ataç, ’hoş geldin bebek’ ziyaretleri kapsamında, dünyaya gözlerini açan bebeklerin ailelerini tebrik ederek mutluluklarına ortak olmaya devam ediyor. Başkan Ataç son olarak Sütlüce Mahallesi’nde ikamet eden Hatice ve Şeref Akbal, Şirintepe Mahallesi’nde ikamet eden Deniz ve Cem Balkan, Osmangazi Mahallesi’nde Zeynep ve Burhanettin Sarıkaya ile Orhangazi Mahallesi’nde Gülbahar ve Musa Kuran çiftlerini ziyaret ederek bebek sahibi olmalarından dolayı kutladı. Ziyaretlerinde Eylül Nisa, Canan Erva, Derin, Kerem isimli bebekleri seven Başkan Ataç, çiçeği burnunda anne babalar ve aile büyükleri ile de sohbet etti. Kuran çiftinin üçüz bebekleri Doğanay, Belinay ve Çağatay’ı da kucağına alan Başkan Ataç, “Çocuk sahibi olmak çok büyük bir mutluluk kaynağı. Siz de bu mutluluğun 3 katını yaşıyorsunuz. Diliyorum ki sağlıklı şekilde büyürler. Tüm bebeklerimizin ailelerine ve memleketlerine hayırlı evlatlar olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Ataç’ı ağırlayan aileler de ziyaretinden ötürü kendisine teşekkürlerini iletti.