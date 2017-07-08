Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2017 12:09

Tepebaşı’nda ilaçlama çalışmaları

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yıl boyunca devam eden alan kontrol ve mücadele çalışmalarının yanı sıra, yaz aylarında da araç üstü ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Tepebaşı’nda ilaçlama çalışmaları

08 Temmuz 2017 12:09


Hava sıcaklıklarının giderek arttığı yaz döneminde vatandaşlarımızın rahat ve sağlıklı bir yaz geçirebilmesi için yoğun biçimde çalışmalarını sürdüren ilaçlama ekipleri, sinek ve sivrisinekle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçe merkezinde ve kırsal alanlarda haşere ile mücadele eden ekipler yıl boyunca rögarlar, foseptikler ve sineklerin üreyebileceği potansiyeldeki yerlerde larva ilaçlaması gerçekleştiriyor. Özellikle hayvancılık yapılan yerlerde gübrelikler ve sinek üreme potansiyeline sahip sulak alanların bulunduğu mevkilerde planlanan program dahilinde ilaçlama yapan ekipler, 51 merkez mahallede ULV yöntemiyle açık alan ilaçlaması yapıyor.


Yetkililer, amaçlarının bölge halkına temiz ve sağlıklı bir ortam sağlayarak yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu vurguluyor. Öte yandan vatandaşların haşere konusunda istek ve önerilerini iletmek üzere Tepebaşı Belediyesi Mavi Masa’ya ulaşabilecekleri bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 14 ŞEVVÂL 1438
  • 08 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:18
  • Güneş :05:30
  • Öğle :13:14
  • İkindi :17:12
  • Akşam :20:36
  • Yatsı :22:30
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!