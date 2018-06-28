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28 Haziran 2018 15:16

Tepebaşı’nda işaret dili eğitimleri başladı

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen yaz dönemi kursları kapsamında gerçekleştirilen işaret dili eğitimleri 31 kursiyerin katılımı ile başladı.

Tepebaşı’nda işaret dili eğitimleri başladı

28 Haziran 2018 15:16


27 Haziran tarihinde 17-30 yaş arasında 31 kişinin katılımı ile başlayan eğitimler kapsamında kursiyerler, temel seviye işaret dilini öğreniyor. Akran eğitim modeli ile planlanan eğimler 6 hafta boyunca haftada 2 gün ve 3’er saat olarak gerçekleştiriliyor. Kursiyerler işaret dili eğitimlerini tamamlamalarının ardından, işitme yetisi bulunmayan bireyler ile temel seviyede iletişim kurabilecek seviyeye gelmiş olacak.


Gönüllü ve yeterliliği bulunan eğitmenler tarafından verilen eğitimlere katılan kursiyerler de işaret dilinin sosyal yaşamda önemli bir yeri olduğunu ifade ederek, Tepebaşı Belediyesi’ne düzenlediği eğitim çalışmalarından ötürü teşekkürlerini iletti.




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