Tepebaşı’nda müzik ziyafeti devam ediyor

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu konser programları kapsamında sahne alan Niso Kaston Orkestrası, Eskişehirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Tepebaşı Belediyesinin bu yıl 12. kez düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında konser programlarını hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz konserlerde bu kez sahneye Niso Kaston Orkestrası çıkarken, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Eskişehirlilerle birlikte konseri izledi. Dünya ve Türk müziğinin sevilen şarkılarını kendilerine özgü tarzları ile seslendiren orkestra, Eskişehirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Orkestranın başarıyla seslendirdiği şarkılara eşlik eden müzikseverler, zaman zaman dans da ederek konserin keyfini çıkardı.

Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda sahneye çıkarak Niso Kaston Orkestrası’na teşekkür eden Başkan Ataç, “Niso Kaston Orkestrası Eskişehir’de ilk kez sahne alıyor. Bu akşam bizlere müzik dolu güzel bir gece yaşattıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki onları şehrimizde daha fazla göreceğiz. Sizlere de gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkür ederim” dedi.

12. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında düzenlenen konser programları, 9 Eylül Pazar akşamı saat 20.30’da gerçekleştirilecek Haşim Tayyar konseri ile devam edecek.