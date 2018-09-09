Tepebaşı’nda öğrenciler maharetlerini gösterdi

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilen torna yarışması heyecanlı bir çekişmeye sahne oldu.

Tepebaşı Belediyesi 12. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu bütün hızıyla sürerken düzenlenen torna yarışması, sempozyuma yine büyük renk kattı. Öğrencilerin kızlar ve erkekler olmak üzere iki grupta yarıştığı torna yarışmasında 15 katılımcı maharetlerini gösterdi. Öğrenciler, kendilerine verilen 20 dakikalık sürede en iyi forma sahip çömleği yapmaya çalıştı. Burada konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç; “Öncelikle ben yarışmaya katılan tüm genç arkadaşlarımı kutluyorum. Torna işi kesinlikle kolay bir iş değil. Yarışmacılarımızın kullandıkları malzeme, en ufak bir hatayı bile kaldırmayan, belli eden bir malzeme. Sempozyum boyunca verilen emekler çok önemli ama burada keyifli, güzel vakit geçirmek de önemli. Bu zaten sempozyumun ruhunda var. Katılan herkese teşekkür ediyorum, ellerine emeklerine sağlık diyorum” ifadelerini kullandı.

Sempozyuma katılan sanatçılardan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucunda erkekler kategorisinde Vedat Keskin üçüncü, Hacı İbrahim Özdemir ikinci ve Serkan Tok ise birinciliği kazandı. Kızlar kategorisinde ise üçüncülüğü Münevver Kiracı, ikinciliği Nazife Nur Çelik ve birinciliği ise Burcu Dağ elde etti. Dereceye girenlere ödüllerini Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç takdim etti.