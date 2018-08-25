Tepebaşı’nda parklar yenileniyor

Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent sakinlerinin daha sağlıklı ve keyifli ortamlarda vakit geçirebilmesi adına yeni park yapımı ve mevcut parkların yenileme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler yenileme çalışmaları kapsamında Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi üzerinde bulunan parkta yenileme çalışmaları tamamlandı. Parkta bulunan koşu pisti zemini tartan zemine dönüştürülürken yürüyüş yolları da yenilendi. Ayrıca parkta çocuk oyun grubu zeminine kauçuk kaplama yapıldı. Spor aletleri ve 8 adet piknik masası eklenen parkta bunlara ek olarak mevcut kapalı piknik masalarına, banklara ve çöp kutularına da bakım yapıldı ve bozulan çim alanlar da yenilendi. Öte yandan Batıkent Mahallesi Atilla İlhan Sokak üzerinde bulunan 2 bin 375 metrekarelik alana sahip park da vatandaşların kullanımına açıldı. Hizmete giren parkta 1 adet çocuk oyun grubu, spor aletleri, basketbol sahası, pergole, piknik masaları ve banklar bulunuyor.

Mevcut parklarda yapılan yenileme çalışmalarından ve hizmete sunulan yeni parktan ötürü memnuniyetini belirten vatandaşlar da çalışmalarından dolayı Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.