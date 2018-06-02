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02 Haziran 2018 12:57

Tepebaşı’nda yol yapım ve onarım çalışmaları

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ve kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği yol yapım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Tepebaşı’nda yol yapım ve onarım çalışmaları

02 Haziran 2018 12:57


Ekipler kent merkezinde; İhsaniye Mahallesi, Güler Sokak ve Doğu Sokak üzerinde kaldırım, tretuvar ve taş döşeme çalışması yaparken Hoşnudiye Mahallesi, Ambarlar Sokak’ta ise asfalt çalışmalarını aralıksız biçimde sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü personeli, kırsal mahallelerde de yoğun biçimde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Mollaoğlu Mahallesi’nde yeni yol açma çalışması sürdüren ekipler daha sonra stabilize malzeme dökümü ile mesaisine devam edecek. Aynı şekilde Karagözler Mahallesi’nde de yol açma çalışması gerçekleştiren Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir - Bursa Yolu’ndan Satılmışoğlu Mahallesi’ne ulaşan yolda da asfaltlama öncesinde asfalt kazıma çalışması yapıyor. Ekipler Uludere Mahallesi’nde ise satıh kaplama çalışmaları gerçekleştiriyor.


Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de yol yapım ve onarım çalışmalarının aksatılmadan sürdürüleceğini belirtiyor.




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