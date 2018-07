Tepebaşı’nda yüzmek için engel yok

Tepebaşı Belediyesi’nin uluslararası Leed Sertifikalı yeşil bina özelliğine sahip Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisi Su Sporları Merkezi, engelli dostu bir tesis olarak uzman ekibi ile engelliler için su sporlarını ulaşılmaz olmaktan çıkarıyor. Engelli bireyler, refakatçileri ve merkez eğitmenleri gözetiminde kendileri için tasarlanmış havuzlarda yüzebiliyor. Havuza rahat girip çıkabilmek için özel bir asansör de bulunuyor.

"Çocuğumla yan yana yüzmek çok güzel"

8 yaşındaki Nazlı Sertel’in annesi Gönül Şahin çocuğu ile birlikte yüzüyor olmanın sevincini aktararak, “Tepebaşı Belediyesi’ne böyle bir hizmet sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Daha burada yeniyiz, inşallah devam edeceğiz. Çocuklarımız, engellilerimiz adına çok mutluyum, Allah razı olsun. Çok güzel bir duygu çocuğumla yan yana yüzmek, çok güzel” diye konuştu.

"Başkanımız hep başımızda dursun"

Tepebaşı Belediyesi’nin Engelliler Koordinasyon Merkezi bünyesinde eğitim alıp İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi’nde çalışan Gülşah Temizyürek de, “Burada olmak çok güzel. Eskiden yüzme tekniklerini bilmiyordum, şimdi hocalarım sayesinde öğreniyorum. Eskiden suya girip çıkarken çok korkuyordum. Şimdi korkusuzca yüzebiliyorum. O yüzden çok şanslıyız. Çoğu insan engellilere yüzemeyeceğini söylüyor, bence yüzebilirler" dedi.

"İmkan verildiği zaman her şeyi yapıyoruz"

11 yaşında görme yetisini kaybeden ve Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü’nün lisanslı sporcularından 24 yaşındaki İngilizce öğretmeni Abidin Karademir ise, “Kulüpte yüzme branşından lisanslı sporcu değilim ama kulübün bu imkanından da yararlanıyorum. Bunu da Tepebaşı Belediyesi sayesinde yapıyorum. Yüzmeye birkaç yıl önce Su Sporları Merkezi’nin faaliyete girmesi ile başladım. Gelip yüzme öğrendik. Hocalarımız eşliğinde yüzmeyi öğreniyoruz. Onların olması güvenlik açısından da bizi rahatlatıyor. Görme engellilerin her sporu yapabileceğini gösteriyor bu. İnsanlar bizi farklı alanlarda da görüyor. Hayat bu şekilde çok güzel devam ediyor. ‘Körlerin dünyası karanlıktır’ gibi tabirler bize ters geliyor. Görmüyoruz ama ona göre kendimizi yönlendiriyoruz. Çünkü önemli olan kişiliğimiz, aklımız. Tüm engelliler isterse her şeyi yapabilir. Ben bunu kendimde ve arkadaşlarımda gözlemledim. Engellilere acıyarak bakmayın, o zaman biz de size acıyarak bakıyoruz. Engelli olmayanların bile yardıma ihtiyacı oluyor. Bizler imkan verildiği zaman her şeyi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisi’nde bulunan Su Sporları Merkezi’nde yaklaşık 150 engelli birey yüzüyor. Gözetmenleri ve eğitmenleri eşliğinde yüzenler için ayrıca bir hemşire de hazır bulunuyor.