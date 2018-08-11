Tepebaşı’ndaki camilerde temizlik var

Kurban Bayramı arifesinde sıklaşan cami temizlikleri, 5’er kişilik ekipler halinde gerçekleştiriliyor. Bayram öncesinde camilerin iç ve dış temizlikleri yapılıyor. Bölgedeki camilerde sürdürülen çalışmalarla vatandaşların ibadetlerini temiz, rahat ve sağlıklı bir ortamda yapmaları sağlanıyor. Çalışmalarla camilerde bulunan halılar, yıkama makineleriyle temizlenirken pencereler ve vatandaşların kullandığı tüm alanlar, avizeler büyük bir özenle temizleniyor. Cami temizlikleri, ekiplerin belirledikleri program çerçevesinde devam edecek. Yapılan temizlik çalışmaları, camilerdeki din görevlileri ve vatandaşlarca memnuniyetle karşılanıyor.