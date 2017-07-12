Tepebaşı’nın futbolcu kızları iddialı

Tepebaşı Belediyesi’nin Ertuğrulgazi Mahallesi’nde hizmet veren Behiç Erkin Spor Kompleksindeki çalışmalar ’Futbol Yaz Okulu’ ile devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi’nin, çocukların spor yapabilmeleri yönünde yürüttüğü çalışmalar kapsamında açılan Futbol Yaz Okulu’na erkek çocuklar kadar kızlar da ilgi gösteriyor. Spor Eğitmeni Cenap Yardımcı gözetiminde antrenmanlarına devam eden 70 kişilik grup içerisinde yaklaşık 20 kız öğrenci bulunuyor. Eğitmenleri eşliğinde programlı biçimde top koşturan kız futbolcular, en az erkekler kadar bu sporu sevdiklerini söylüyor.

"Mümkün olduğu kadar herkese sporu sevdirmeye çalışıyoruz"

Konu hakkında bilgi veren Spor Eğitmeni Cenap Yardımcı, futbolu kızlara da sevdirmeye gayret ettiklerini ifade ederek “Mümkün olduğu kadar herkese sporu sevdirmeye çalışıyoruz. Futbolu erkekler zaten çok seviyor ve kızlarımıza da sevdirmeye çalışıyoruz. Burada eğitimi ön planda tutuyoruz. Çocuklarla yaz döneminde keyifli ve sağlıklı bir süreç geçirmeye çalışıyoruz. 9-16 yaş aralığında çocuklarımız ile çalışıyoruz. 70 kişilik bu grubumuzun içinde ise yaklaşık 20 kız çocuğumuz var. Onlardan da bir takım oluşturacağız ve futbol sevgisinin kız çocuklarımızda da gelişmesini sağlayacağız. Burada futbol oynayan kızlarımız, mahallelerinden arkadaşlarına tavsiye ediyorlar ve onları da kurslara getiriyorlar. Sabah 08.30 - 10.00 saatleri arasında ve haftanın 4 günü, 2’şer grup halinde, 70 kişilik ekiple spor yapıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Futbol ile tanışan kızlar çok iddialı

Tepebaşı Belediyesi Futbol Yaz Okulu eğitimlerine katılarak spor yapan ve futbol ile tanışan kızlar da oldukça iddialı. Futbol oynamanın çok keyifli olduğunu belirten İlknur Söğüt isimli öğrenci, “Futbol oynamak gerçekten çok eğlenceli. Kızların sayısı erkeklere göre az ama herkesle iyi anlaşıyoruz. Futbol sadece erkeklere özgü bir spor değil, herkes kendini geliştirebilir. ‘Ben yapamam’ deyip de kimse geri çekilmemeli. Kızlara kesinlikle futbol oynamalarını tavsiye ediyorum” diye belirtti.

Elif Karakaya isimli öğrenci ise futbol antrenmanlarının çok keyifli geçtiğini söyleyerek, “Burada yaptığımız çalışmalar çok güzel geçiyor. Herkesle iyi anlaşıyoruz. Yaklaşık iki yıldır futbol oynuyorum. İlk başladığım zamanlar çok da iyi değildim ama bu iki yıllık süreçte kendimi iyi geliştirdim. Artık güzel oynuyorum, erkeklerden kalır bir yanım yok. İsteyen her kız, en az erkekler kadar futbol oynayabilir, tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haftanın 4 günü idmanların devam ettiği Futbol Okulu eğitimleri, Ağustos ayı sonunda tamamlanacak.