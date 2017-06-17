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17 Haziran 2017 10:42

Tepebaşı’nın sokak iftarları devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi’nin her Ramazan ayında düzenlediği sokak iftarları bu sene de hız kesmeden devam ediyor.

Tepebaşı’nın sokak iftarları devam ediyor

17 Haziran 2017 10:42


Binlerce vatandaşı bir araya getirerek aynı sofralarda buluşturan etkinliklerin son adresi Kumlubel Mahallesi oldu. Burada düzenlenen iftara mahalle sakinlerinin katılımı yoğun oldu. Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi Zeynep Çetin’in de katıldığı iftar etkinliğinde vatandaşlar, hep birlikte oruçlarını açtı. Toplumun her kesiminden insanları bir araya getirerek, aynı sofrada buluşturan Tepebaşı Belediyesi, sokak iftarlarının farklı adreslerde gerçekleşmeye devam edeceği belirtildi.


Sokak iftarlarına katılan vatandaşlar da Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini ileterek memnuniyetini dile getirdi.




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