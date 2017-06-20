Tepebaşı’nın su sporları merkezine yoğun ilgi

Merkezde yaz dönemi boyunca gerçekleşecek eğitimlere bin 600 öğrenci katılacak.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Ertuğrulgazi Mahallesi’nde Eskişehirlilerin hizmetine kazandırılan Su Sporları Merkezi yaz dönemi programı, bin 600 öğrencinin katılımı ile gerçekleşecek. 5-18 yaşarası toplam bin 600 öğrencinin katıldığı yaz dönemi eğitimleri haftada 2 gün olmak üzere, 10 hafta boyunca devam edecek. Uluslararası çevre sertifikasına uygun sürdürülebilir, akıllı bina olarak tasarlanan ve hizmete girdiği günden bu yana Eskişehirlilerden büyük ilgi gören Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi, 185 farklı öğrenci grubu ile eğitim çalışmalarını sürdürecek. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Eskişehir halkının su sporları konusunda ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edileceğini vurguladı.