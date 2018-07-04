Terasta çalışan işçi yürekleri ağza getirdi

Eskişehir’in merkez Tepebaşı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir binada çalışan işçi, görenleri hayrete düşürdü. Hiçbir tedbir almadan metrelerce yükseklikte çalışan vatandaş adeta canını hiçe saydı. Bir terasın kenarlarını kapatmak için ince profillerin üzerine oturarak çalışan işçi, matkap kullanarak plakaları tutturmaya çalıştı. Olası bir kazanın eşiğinde çalışan işçi adeta ölümle dans etti. Son yıllarda yaşanan ve ölümle sonuçlanan iş kazasına rağmen kemerle bir yere bağlı olmayan ve koruyucu kıyafet giymeyen vatandaş, bu kadarına da ’pes’ dedirtti. İş sonuna kadar bir kaza yaşanmaması ise insanların içine su serpti.