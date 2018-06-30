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30 Haziran 2018 16:18

Ters Tramvay Espark’ta ziyaretçilere sunuldu

ECE Türkiye tarafından yönetilen Espark Alışveriş Merkezinde ‘Ters Tramvay’ adlı ters oda platformu halka sunuldu.

Ters Tramvay Espark’ta ziyaretçilere sunuldu

30 Haziran 2018 16:18


Bir süre önce başlatılan etkinlikte standart bir tramvay vagonu mantığıyla tasarlanan oda, 180 derece döndürülerek tramvay ters gidiyormuş hissiyatı oluşturuluyor. Tramvay içerisinde belirlenmiş noktalarda duran ziyaretçiler bol bol fotoğraf çekinip anı ölümsüzleştiriyor. Oda içerisinde fotoğraf çekinenlerin instagram adresleri üzerinden ’Ters düz oldum’ etiketi ile paylaşmaları halinde sinema bileti çekilişine hak kazanıyorlar. Etiketlenen fotoğraflar arasından kura ile seçilen şanslı 10 kişi sinema biletine sahip olacak. Büyük küçük herkes tarafından ilgi gören ters oda, katılımcılara eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Temmuz sonuna kadar Espark Alışveriş Merkezi içerisinde yer alacak olan platformu vatandaşlar katılım koşulu olmadan kullanabilecek.




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