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02 Eylül 2018 14:45

Tertemiz bir çevre için yer altı çöp konteynerleri

Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün daha hijyenik ve modern bir çöp toplama sistemi için ilçe geneline yerleştirdiği yer altı çöp konteynerleri, sıcak günlerde vatandaşın kötü kokudan rahatsız olmasını engelliyor.

Tertemiz bir çevre için yer altı çöp konteynerleri

02 Eylül 2018 14:45


46 farklı noktada uygulanan sistemde, yer altına yerleştirilen her bir konteynerın 4 bin litre çöp alabildiği vurgulanırken bu konteynerlar sayesinde hem yer açısından tasarruf edilmesi hem de kullanılan sistemin sağlık açısından daha temiz ve hijyenik olması amaçlanıyor.


Çevreye zararı yok


Bir adet betondan yapılmış hazne ile beton haznenin içine giren metal hazneden oluşan yer altı çöp konteyner sistemi, çöp sularının akmasını da engellediği ve kullanılacak olan sistem tamamen elektronik olduğu için çöp toplama çalışmalarında iş yükünde azalma beklendiği belirtildi. Yer altı çöp konteynerlerinin toplanmasında özel araçların kullanıldığını anlatan yetkililer, araçların tamamen elektronik olduğunun altını çizdi. Aracın ise aracı kullanan şoförün kontrolünde olduğunu ifade eden yetkililer, Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü de çevre ve insan sağlığına karşı oluşabilecek olumsuzlukları gidermek için gerekli tedbirleri aldıklarını vurguladı. Odunpazarı’nda yaşayan vatandaşların hak ettiği insanca yaşama şartlarını Avrupa Birliği kriterlerinin üstüne çıkarmayı ilke edindiklerinin altını çizen yetkililer, “Bu kapsamda evsel katı atıkların cadde ve sokaklarda meydana getirdiği kötü görüntü, pis koku ve sineklenmeyi engellemek, araç ve yaya trafiğini olumsuz yönde etkilememek, alt yapı sorunlarının yaşanmasını engellemek adına yer altı konteyner sistemine geçtik” açıklamalarında bulundu.




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