Tezsiz Yüksek Lisans final sınavları tamamlandı

Anadolu Üniversitesi bünyesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü olmak üzere toplam üç enstitüde 13 tezsiz yüksek lisans programı sürdürülüyor. Tezsiz yüksek lisans programlarında, Bahar Dönemi boyunca gerçekleştirilen canlı ders oturum sayıları, bu oturumlara katılan toplam öğrenci sayıları ve dönem boyunca kullanılan öğrenme malzemeleri sayıları da ilgi çekici düzeyde gerçekleştiriliyor. 2017-2018 öğretim yılı Bahar Dönemi itibariyle toplamda 962 saat süren bin 217 canlı ders oturumu gerçekleştirildi. Bu oturumlara toplam 9 bin 716 öğrenci katılırken dönem boyunca toplam 4 bin 314 metin tabanlı, 397 resim tabanlı ve 201 video tabanlı öğrenme malzemesi öğrencilere sunuldu. Gerek açılan program sayısı bakımından gerekse de kayıtlı olan öğrenci sayıları bakımından giderek büyüyen tezsiz yüksek lisans programlarında 2017- 2018 dönemi gerçekleştirilen final sınavları ile sona erdi. Anadolu Üniversitesi tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan 683 öğrenci, toplamda 97 dersten gözetimli bir şekilde gerçekleştirilen sınavlara katıldılar. 20 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen sınav organizasyonu sorunsuz bir şekilde tamamlandı.