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18 Eylül 2017 22:16

TFF 1. Lig

TFF 1.

TFF 1. Lig

18 Eylül 2017 22:16

Lig’in 5. haftasında Eskişehirspor, sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


6. dakikada Hasan Hüseyin Acar’ın sol kanattan ortasında Bruno’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.


45+1. dakikada Aykut Akgün’ün uzaktan sert ve düzgün şutunda kaleci Burak, son anda topa kornere çeldi.


48. dakikada Hasan Ayaroğlu’nun ortasında Aykut’un kafa vuruşunda top dışarı çıktı.


66. dakikada organize gelişen Eskişehirspor atağında Semih’in pasında zeza sahasının hemen dışından Erkan’ın sert şutunda kaleci topa sahip oldu.


69. dakikada hızlı gelişen Ümraniyespor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Andreas, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1


84. dakikada Bilal Aziz’in kullandığı serbest vuruşta top direkten oyun alanına döndü.


90. dakikada Bilal Aziz’in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bruno Mezenga şık bir vuruşla skoru eşitledi. 1-1



Stat: Yeni Eskişehir Atatürk


Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Deniz Turgut xx, Seyfettin Ünal xx


Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan xx, Hasan Hüseyin Acar xx (Halil Öner dk. 78 x), Aykut Akgün xx, Dorukhan Toköz xx, Erkan Zengin x, Francis Ofoedu x, Kaan Kanak x (Bilal Aziz dk. 37 xx), Hasan Ayaroğlu xx (Semih Şentürk dk. 64 x), Jerry Akaminko xx, Semih Güler xx, Bruno Mezenga x


Yedekler: Gökhan Siverek, Felix Michel, Uğur İnceman, Serdar Yazıcı, Hürriyet Gücer


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Billy xx, Timur Temeltaş xx, Andreas xxx, Serdar Öbayraktar xx (Tarık Tekdal dk. 85 ?), İbrahim Akdağ xx, Seyfettin Sedef xx, Oğuz Ceylan xx, Henrique Silva xx (Bahadır Taşdelen dk. 82 x), Merthan Açıl xx, Emircan Altıntaş xx (Armel Drole dk. 65 xx)


Yedekler: Metin Erol, Mustafa Çakır, Bulut Kaya, Samet Asatekin, Mücahit Albayrak, Kerem Az


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


Goller: Andreas (dk. 69) (Ümraniyespor), Bruno Mezenga (dk. 90) (Eskişehirspor)


Kırmızı kart: Erkan Zengin (dk. 88) (Eskişehirspor), Seyfettin Sedef (dk. 88) (Ümraniyespor)


Sarı Kartlar: Aykut Akgün, Bruno Mezenga, Bilal Aziz (Eskişehirspor), Billy, Oğuz Ceylan, Serdar Özbayraktar, Abdulkadir (Ümraniyespor)




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