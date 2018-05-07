Diğer
Kategoriler
07 Mayıs 2018 10:34

Tıp öğrencileri, kurdukları stantta güneşin yarar ve zararlarını anlattılar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı ile Tıp Fakültesi dönem-2 öğrencilerinin “Güneşin Yararları ve Zararları’’ konulu bilgilendirme standı, ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi poliklinikler girişinde açıldı.

Tıp öğrencileri, kurdukları stantta güneşin yarar ve zararlarını anlattılar

07 Mayıs 2018 10:34


Öğrencilerin, proje dersleri kapsamında hazırladıkları stantta yaz mevsiminin yaklaştığı şu günlerde güneşin sağlığımız üzerindeki; bağışıklık sistemini güçlendirme, kemik sağlığını koruma ve metabolizmayı hızlandırma gibi faydalarının yanında; yanıklar, cilt kırışıklıkları, lekelenmeler, cilt kanseri oluşumu ve katarakt gibi uzun ve kısa dönemdeki zararları da vurgulandı. Güneşten koruyucu krem, şapka ve güneş gözlüğü kullanımı ile güvenli saatlerde dış ortamda bulunma gibi güneşten korunma yöntemleri hakkında hazırlanan afiş ve broşürlerin de bulunduğu stantta, ziyaretçilere özellikle güneşten korunma ile pek çok deri kanserinin önlenebileceği de hatırlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
18
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç