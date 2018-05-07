Öğrencilerin, proje dersleri kapsamında hazırladıkları stantta yaz mevsiminin yaklaştığı şu günlerde güneşin sağlığımız üzerindeki; bağışıklık sistemini güçlendirme, kemik sağlığını koruma ve metabolizmayı hızlandırma gibi faydalarının yanında; yanıklar, cilt kırışıklıkları, lekelenmeler, cilt kanseri oluşumu ve katarakt gibi uzun ve kısa dönemdeki zararları da vurgulandı. Güneşten koruyucu krem, şapka ve güneş gözlüğü kullanımı ile güvenli saatlerde dış ortamda bulunma gibi güneşten korunma yöntemleri hakkında hazırlanan afiş ve broşürlerin de bulunduğu stantta, ziyaretçilere özellikle güneşten korunma ile pek çok deri kanserinin önlenebileceği de hatırlatıldı.