Tır hırsızları adliyede

Eskişehir'de geçen ay bir şahsa ait tır cinsi çekiciyi çaldıktan sonra sırra kadem basan şüphelilerden 3'ü yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay 17 Ekim günü saat 21.20 ile 18 Ekim saat 09.00 arasında Eskişehir'in Yeşiltepe Mahallesi Çamlıdere Sokak Anadolu Üniversitesi Cuma Kapısı karşısında gerçekleşti. Park halinde bulunan F.Ç. isimli şahsa ait kırmızı renkli çekici tır aracı çalındı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri ile İzmir Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin ortak yürüttüğü operasyon neticesinde; hırsızlığı olayını, F.Ç.'nin komşusu ve aynı zamanda şoför arkadaşı olan A.Y. ile Y.K. isimli şahısların gerçekleştirdikleri, çalıntı çekiciyi Manisa'nın Kula ilçesine götürdükleri, buradan ise oto kurtarıcı ile İzmir'in Bornova ilçesinde hurdacılık yapan F.U. ile S.U. isimli şahıslara teslim ettikleri tespit edildi.

Geçekleşen operasyonlar ile çalıntı çekiciyi Manisa'nın Kula ilçesinden İzmir'e götüren oto kurtarıcı sahibi S.B., çekiciyi alan F.U., S.U. ve aracılık yapan N.G. isimli şahıslar İzmir'de yakalandı. Şahıslar, ifadelerinin alınması akabinde Eskişehir Cumhuriyet Savcısının talimatı ile serbest bırakıldı. Oto hırsızlığını gerçekleştiren Y.K. isimli şahıs, 31 Ekim günü teslim oldu. A.Y. isimli şahıs ise, aynı gün yapılan operasyon neticesinde saklandığı ikametinin çatısında yakalandı. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınan şahısların ifadeleri doğrultusunda tekrar yakalama kararı çıkarılan N.G. İzmir'de gözaltına alınıp Eskişehir'e getirildi.

Tır hırsızlığı olayının şüphelilerinden A.Y., Y.K. ve N.G. isimli şahıslar emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edilirken, polis ekipleri, hurdacı kardeşler F.U. ile S.U. isimli şahıslar ile çalıntı tırın bulunması için araştırmasına aralıksız devam ediyor.