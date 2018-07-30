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30 Temmuz 2018 12:33

Tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Eskişehir’de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

30 Temmuz 2018 12:33


Edinilen bilgiye göre kaza, Eskişehir-Afyonkarahisar karayolunda meydana geldi. Ahmet Özkan (76) idaresindeki 26 AB 408 plakalı otomobil, Eskişehir-Afyon karayolunda seyir halindeyken Ihlamurkent Mahallesi Koza Caddesi’ndeki kavşaktan Seyitgazi-Afyon yoluna çıkan Ender Akbulut’un (31) yönetimindeki 26 BD 063 plakalı tırla çarpıştı. Otomobil sürücüsü Özkan, takla atıp yol kenarına savrulan aracında sıkıştı. Karayolunda bulunan diğer sürücüler 112 Acil Sağlık, Eskişehir İtfaiyesi ve polisi arayarak durumu bildirdi.


İtfaiye ekipleri hurdaya dönen araca sıkışan sürücüyü 112 ekipleri ile koordineli şekilde araçtan çıkardı. Ağır yaralanan Özkan, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise farklı kazalara sebebiyet vermemek için karayolunda geçişleri kontrollü olarak sağladı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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