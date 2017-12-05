ESOGÜ ve UNFPA Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nin düzenlediği ve Eskişehir’in sevilen doğaçlama tiyatro grubu Tiyatro Alegori’nin sergilediği gösteri, ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Gösteriye ESOGÜ öğrenci ve akademisyenlerinin yanı sıra ESOGÜ ve UNFPA Kadın Sağlığı Danışma Merkezi yararlanıcısı kadınlar da aileleriyle birlikte katıldı. Tiyatro gösterisinin sonunda konuşan ESOGÜ Rektör Danışmanı ve Kadın Sağlığı

Danışma Merkezi Proje Sorumlusu Doç. Dr. Figen Çalışkan, Turuncu Günler etkinlikleriyle kadına yönelik şiddet konusunda oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Doç. Dr. Çalışkan, özellikle gençlere ve kadınlara keyifli bir gösteri sundukları için Tiyatro Alegori ekibine teşekkür etti.