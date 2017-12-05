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05 Aralık 2017 13:17

Tiyatro Alegori "Kadına Şiddete Hayır" demek için ESOGÜ’de sahne aldı

Birleşmiş Milletler’in “Dünyayı Turuncuya Boya” sloganı ile başlattığı ve her yıl 25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen “Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm Kampanyası” kapsamında, Tiyatro Alegori Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) sahne aldı.

Tiyatro Alegori

05 Aralık 2017 13:17


ESOGÜ ve UNFPA Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nin düzenlediği ve Eskişehir’in sevilen doğaçlama tiyatro grubu Tiyatro Alegori’nin sergilediği gösteri, ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Gösteriye ESOGÜ öğrenci ve akademisyenlerinin yanı sıra ESOGÜ ve UNFPA Kadın Sağlığı Danışma Merkezi yararlanıcısı kadınlar da aileleriyle birlikte katıldı. Tiyatro gösterisinin sonunda konuşan ESOGÜ Rektör Danışmanı ve Kadın Sağlığı


Danışma Merkezi Proje Sorumlusu Doç. Dr. Figen Çalışkan, Turuncu Günler etkinlikleriyle kadına yönelik şiddet konusunda oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Doç. Dr. Çalışkan, özellikle gençlere ve kadınlara keyifli bir gösteri sundukları için Tiyatro Alegori ekibine teşekkür etti.




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