TÖMER öğrencileri kahvaltıda bir araya geldi

Geleneksel hâle gelen ve 116 farklı ülkeden gelen öğrencilerin yer aldığı kahvaltıya Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Uluslararası Öğrenci Kulübü Danışmanı Doç. Dr. Köksal Büyük, TÖMER Müdürü Öğr. Gör. Dr. Ferdi Bozkurt ve Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız da katılım gösterdi.

"Kendi ülkeleriniz ve Türkiye arasında bir köprü kuracaksınız"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, kahvaltının açılışında yaptığı konuşmasında, “Her şeyden çok birlik beraberliğe, milli ruha ve kardeşliğe ihtiyacımız olduğu bu dönemde sizler, yarınlarımız olarak buradasınız. Üniversitemiz sizlerle birlikte güçlü ve mutlu. Her türlü ihtiyacınız da birlikte olacağımızı ve sizlerin yanınızda olacağımızı söylemek istiyorum. Sizlerde buradan öğrendiğiniz değerlerle kendi ülkeleriniz ve Türkiye arasında bir köprü kuracaksınız. Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir'deki hayatınızda başarılar diliyorum.”

“Faaliyetlerimizden haberdar olun istiyoruz” dedi.

Bu sene 5'incisi düzenlenen kahvaltının artık geleneksel hâle geldiğine dikkat çeken Üniversitemiz Uluslararası Öğrenci Kulübü Danışmanı Doç. Dr. Köksal Büyük de, daha sonraki süreçte yabancı uyruklu öğrencilerle birlikte geziler, eğitimler, konferanslar ve projeler yapılacağını söyledi. Doç. Dr. Büyük, “Uluslararası Öğrenci Kulübümüze mutlaka kayıt olmanızı ve faaliyetlerimizden haberdar olmanızı istiyoruz. Sizlere, her türlü sorununuzda ve sıkıntınızda yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Oryantasyona çok önem veriyoruz. Özellikle Eskişehir'e yeni gelen öğrencilerimizin Üniversitemizi ve şehrimizi tanıması için gayret sarf etmenizi rica ediyorum. Burada okuyan uluslararası öğrenci arkadaşlarımızı çok şanslı görüyorum, ülkenize geri döndüğünüz zaman Türkiye ile bir gönül köprüsü kuracağınıza yürekten inanıyorum. En başından beri desteklerini esirgemeyen Rektörlüğümüze teşekkür ediyorum” diye belirtti.

“Bizim asıl amaçlarımızdan biri gönül köprüsü kurmak”

TÖMER Müdürü Öğr. Gör. Dr. Ferdi Bozkurt ise görüşlerini şöyle aktardı:

“Bugün yaklaşık 120'ye yakın öğrenci TÖMER'e yeni gelmiş durumda. Biz buraya gelen öğrencilerimizle ilişkimizi asla koparmıyoruz. Öğrencilerimizden tek istediğimiz şey TÖMER ve Uluslararası Öğrenci Kulübü ile ilişiklerini kesmemeleri. Bizim asıl amaçlarımızdan biri gönül köprüsü kurmak. Türkiye ve ülkeleriniz arasında gönül köprüsü inşa etmemiz ve bunun için de çok çalışmamız gerekiyor. TÖMER'den mezun olan öğrencilerimizin daha fazla çalışmaları gerektiğini düşünüyorum ve hepinize eğitim-öğretim hayatınızda başarılar diliyorum.”

"Sıkıntılarınızı çözmek için buradayız"

Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız ise Eskişehir'de 116 ülkeden lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi bulunmakta olduğunu belirtti ve “Türkiye geneline baktığımızda oldukça yüksek bir potansiyel var. Öğrencilerimiz herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında İl Göç İdaresine ulaşabilirler. Bizler, sıkıntılarınızı çözmek için buradayız“ dedi.