TÖMER Türkçe hazırlık kursları ilk mezunlarını verdi

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salonundaki mezuniyet törenine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Özcan’ın yanı sıra pek çok öğretim elemanı ve öğrenci katıldı. Mezuniyet töreninde konuşma yapan Prof. Dr. Naci Gündoğan, “Mezuniyet törenleri hüzünlü olur çünkü bir ayrılıştır, kurumdan kopuştur fakat bu mezuniyet töreni farklı. Siz Anadolu Üniversitesinin bir biriminden eğitim aldınız, bu eğitim neticesinde başarılı oldunuz ve mezun oluyorsunuz ama aslında Anadolu Üniversitesinin asli öğrencisi pozisyonuna geçiyorsunuz. Biz bundan yaklaşık 1 ay önce Üniversitemizin mezuniyet törenini yaptık. Öğrencilerimiz ayrıldılar, ayrılırken hüzünlü bir şekilde vedalaştık ve gittiler ama siz kurumun kapısından daha yeni giriyorsunuz. Lisans, lisansüstü eğitiminizi alacaksınız; biz de sizleri mezun edip yuvadan uçuracağız. Siz ülkelerinize döneceksiniz; biz de sizlerle iftihar edeceğiz. Yabancı dil öğrenmek çok kolay değil. Hepimiz bu yollardan geçtik. Farklı diller öğrenmek için farklı ülkelere gittik, gidiyoruz. İlkokuldan üniversitenin sonuna kadar bir dil öğretilmeye çalışılıyor fakat bir türlü bunu öğrenmeyi başaramıyoruz bu yüzden öğretemiyoruz da. Ferdi Hoca Türkçe’nin dünyanın en zor dillerinden biri olduğunu söyledi; ben de buna kesinlikle katılıyorum ama ben Üniversitemize gelen öğrencilerimizin bu kadar güzel Türkçe konuştuklarını görünce biz başka dilleri öğretemiyoruz belki ama Türkçeyi gerçekten çok güzel öğretiyoruz diye düşünüyorum. Gerçekten ne kadar misafir öğrencimizle konuştuysam kendilerini gayet güzel ifade ediyorlar” dedi.

Anadolu Üniversitesi Türkçe eğitiminde bir marka hâline gelecektir

Prof. Dr. Naci Gündoğan konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Siz öğrencilerimiz lisans ve lisansüstü eğitimlerinize devam ederken de başarılı olacaksınız buna yürekten inanıyorum. Öğretim kadromuzun çok ciddi gayretleri var. TÖMER kapsamında emek veren tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Muhsin Hocamıza bu süreç içinde gösterdiği özveriden dolayı özellikle teşekkür etmek istiyorum. TÖMER’in birinci yılında gayet başarılı olduğuna inanıyorum çünkü gayet nitelikli işler yapıldı. İnşallah bundan sonra Anadolu Üniversitesi Türkçe eğitiminde bir marka hâline gelecektir. Ben size yürekten teşekkür ediyorum. Mezuniyet töreninde öğrencilere konuşma yaparken sonunda bahtınız, yolunuz açık olsun deyip uğurluyoruz ama ben size hoş geldiniz diyorum. İnşallah bundan sonra üniversitemizde alacağınız eğitimde de başarılı olacaksınız. Tekrar hepinizi başarılarınızdan dolayı tebrik ediyorum, bundan sonraki öğrenim hayatınızda da başarılarınızın devamını diliyorum.”

Sizler bizim ilk göz ağrımızsınız

TÖMER Merkez Müdürü Prof. Dr. Muhsin Macit, “Türkçe’nin içine yeni bir dünya inşa ettiniz. Bugün ise bu dünyanın kapısından başka dünyaların kapısına geçmek üzere adım attığınız bir gün.” dedi. TÖMER’de ders veren okutmanlara teşekkür eden Prof. Dr. Macit, “Dil insanın evidir. Yeni bir ev inşa ettiniz ve siz öğrencilerimizin her zaman başımızın üzerinde yeriniz var” şeklinde konuştu. TÖMER Merkez Müdür Yardımcısı Ferdi Bozkurt konuşmasında “Türk’ün dilinden Türk’ü tanımış oldunuz” diyerek, “Sizler bizim ilk göz ağrımızsınız bu yüzden bizim için çok kıymetlisiniz. Bizim kapımız size her zaman açıktır” ifadelerini kullandı.

Mezunlar adına konuşma yapan TÖMER Türkçe hazırlık öğrencilerinden Yassin Nahhas, TÖMER ailesinin her zaman yanlarında olduğunu belirterek “Türkiye’ye geldiğimizde bir tek Türkçe kelime bilmiyorduk ama bugün elde ettiğimiz bu güzel sonuçla size Türkçe sesleniyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından ise TÖMER Türkçe hazırlık kurslarında başarılı olan öğrencilere mezuniyet katılım belgeleri verildi. “2016-2017 Öğretim Yılı TÖMER Türkçe Hazırlık Kursları Mezuniyet Töreni”, TÖMER öğrencilerinin şiir, müzik dinletisi, koronun sahne alması ve TÖMER Müdür Yardımcısı Okt. Dr. Ferdi Bozkurt’a Afganistan’ın özel kıyafetinin hediye edilmesinin ardından sona erdi.