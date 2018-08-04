Toplama tankına ilk süt Başkan Ataç’tan

1,5 ton kapasite ile hizmet verecek merkezde, toplama tankına ilk sütü Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç döktü.

Tepebaşı Belediyesi, S.S. Kavacık ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde hayata geçirdiği proje ile üreticilere destek olmaya devam ediyor. Son olarak Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve S.S. Kavacık ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliği ile Uludere Mahallesi’nde hizmet verecek olan süt toplama merkezinin açılışı yapıldı. Tepebaşı Belediyesi’ne ait olan Uludere Mahallesi muhtarlık binasının iki odası, S.S. Kavacık ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin Mart ayındaki başvurusuyla kooperatife kiralandı. Binada Tepebaşı Belediyesi’nin katkıları ile süt toplama merkezi yönetmeliklere uygun olarak tadilat çalışmaları yapıldı ve 1,5 tonluk süt kapasitesiyle hizmet vermeye başladı. Merkezin açılışına Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Uludere Mahallesi Muhtarı Zeki Öztürk, Eskişehir - Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, Kavacık ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Orhangazi Öztürk, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri, çiftçiler ve mahalle sakinleri katıldı.

Uludere Muhtarı Zeki Öztürk konuşmasında, “Öncelikle Başkanımız Ahmet Ataç’a teşekkür ediyorum. Bu işletme Uludere Mahallemize, köyümüze hayırlı olsun” dedi.

Kavacık ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Orhangazi Öztürk ise, “Sayın Ahmet Ataç’a çok teşekkür ediyorum. Biz Kavacık Kooperatifi olarak ilk defa böyle bir proje yaptık, bunu genişletmek istiyoruz. Bunlara sahip çıkarsak da hepimiz kazanırız” diye konuştu.

Başkan Ataç ise merkezin hayırlı olmasını temenni ederek, “Burada Kavacık ve çevre köylerinin süt toplama merkezlerinin üçüncü noktasını açıyoruz. Kavacık’ta hizmet veren merkezin yanı sıra geçen hafta Atalantekke Mahallesi’nde ikincisinin temelini attık. Bugün ise Uludere Mahallesi’nde açılış yapıyoruz. Buradaki merkezimizde 1,5 tonluk bir süt toplama tankı olacak, Pınar Süt fabrikası tarafından bağışlandı. Öncekilerin 4,5 ton toplama kapasitesi vardı, böylelikle toplamda 6 tona çıkmış oluyor. Hedefimiz ise 10 bin tona çıkarmak. Bugün bir ilçe olarak Tepebaşı 30 ilimizden büyük, bütün Türkiye’nin özendiği bir ilçe haline geldi. Bu sizin desteklerinizle oldu. Uludere civarında çok ciddi biçimde tarım yapılıyor. Hububat var, sebze ve meyve var. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık da var. Bu hayvanların sayılarını ne kadar arttırırsak süt toplama gücümüz de o kadar artar. Toplama merkezlerine güvenle bıraktığınız sütün, Türkiye’de resmi olarak belirlenmiş rakamlardan alınacağını belirtmek isterim. Tepebaşı Belediyesi olarak kırsal hizmetlerde çok ciddi desteklerimiz var. Belediye olarak kooperatif yapısını koruyarak yerel ve küçük üreticilerimizi destekliyoruz Sakintepe Mahallesi’nde soğuk hava deposunu, Cumhuriyet Mahallesi’nde hal binasını canlandırdık. Bunlar tamamen bölgemizde yaşayan çiftçimizin, hayvancılık yapan dostlarımızın lehine olan şeyler. Üreticimize katkı sağlayacak, emeklerine değer katacak adımlar atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Ataç ve beraberindekiler merkezi gezerek incelemelerde bulunurken üreticiler de verdiği destekten dolayı kendisine teşekkürlerini iletti. Başkan Ataç’ın toplama tankına ilk sütü dökmesi ile program sona erdi.