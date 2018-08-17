Ekipler. poli-halk ilişkilerinin geliştirilmesi ve daha güvenli yaşam alanları oluşturulması amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda son olarak, kurban satış alanları, pazar yerleri, alışveriş merkezleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde dolandırıcılık, hırsızlık ve parada sahtecilik olaylarına karşı vatandaşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacı ile çalışma başlatıldı. Kentte bulunan kurbanlık hayvan besi ve satış yerleri, Tren Garı, Otobüs Terminali ile pazar yerlerinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce bastırılan, “Bayram Süresince Hırsızlara ve Dolandırıcılara Karşı Duyarlı Olun” , “Kurbanlık Alışverişinde Dolandırıcılara ve Hırsızlara Karşı Dikkatli Olun / Alışveriş Sırasında Aldığınız Paranın Gerçek Olduğunu Kontrol Edin”, “Hırsızlık, Dolandırıcılık, 155 Polis İmdat”, “Sahte Para İle Birlikte Mücadele Edelim”, “Sahte Para İle Karşılaşıldığında Ne Yapılmalı”, “Hırsızlar Evinizde Bayram Yapmasın”, “Bayramda Alabileceğiniz Güvenlik Tedbirleri” konulu 5 bin adet broşür dağıtılarak bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.