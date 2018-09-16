Toprağın öyküsü 12'nci kez yazıldı

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu sona erdi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen ve Firuz Kanatlı'ya adanan Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, düzenlenen kapanış töreni ile sona erdi. Eti Eski Fabrika alanında düzenlenen kapanış törenine, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP İl Başkanı Rabia Akman, sempozyuma katılan sanatçılar, sponsor firmaların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende sempozyuma katılan sanatçılar adına bir konuşma yapan Güney Koreli Kim Jaekyu, “Bu sempozyum çerçevesinde muhteşem bir 16 gün geçirdim. Burada dünyanın dört bir yanından bir araya gelen sanatçılar ile tanıştım. Bana yardım eden öğrencilere de teşekkür ediyorum. Benim ilgimi çeken başka bir nokta ise ben burada Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile tanıştım. İnanın, ben kendi ülkemde yaşadığım şehrin belediye başkanı ile tanışma fırsatı bulamadım. Bu benim için çok değerli bir deneyim oldu. Hem sempozyumdan hem de Eskişehir'den aldığım pozitif izlenimleri, ülkemde ve uluslararası etkinliklerde paylaşacağım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Bilgehan Uzuner ise yaptığı konuşmada, “Bu sene sempozyumda şehrimize 23 eser kazandırdık. 10 sanatçı ile ortaya çıkarılan bu iş, açıkçası her sempozyuma nasip olmaz. Burada gerçekleştirilen sanatsal üretim çok kutsal çünkü insanların bir araya gelerek ortak bir üretimde bulunması zorlaştı. Her yıl sempozyum bittiğinde önümüzdeki yıl için çalışmaya başlıyoruz. Bu yıl 11 üniversiteden 60 öğrenci ile çalıştık, emeklerine sağlık. Belediye personeli de büyük emekler verdi. Burada gerçekleşen sempozyumun en önemli mimarı ise tabi ki Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç. Kendisinin katkıları ile burada sempozyum için çok güzel bir zemin oluşturuldu” diye konuştu.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da törende bir konuşma yaparak, “Anadolu'nun ortasında bir kültür ve sanat sempozyumunu 12 seferdir tekrarlayabilmek büyük bir başarıdır. Kutluyorum, Ahmet Ağabey'in ellerine sağlık. Sanıyorum Türkiye'de bu kadar uzun süredir devam eden bir sempozyum daha yoktur. Eskişehirlilerin de katkısı vardır diye düşünüyorum. Seneye tekrarını da bekliyor ve nice 12. yıllara diyorum” sözlerini kullandı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise 12'ncisi düzenlenen sempozyuma katkı verenlere teşekkür ettiği konuşmasında, “Ben belediye başkanlığına başladığımdan beri şuna inanırım, bir proje yapacaksam, uzmanları ile yapmalıyım. Çünkü bu tip bir çalışma hiçbir zaman beni yarı yolda bırakmadı, en üstünü ve zirvesini yakaladık. Bilgehan ile de yaklaşık 20 yıldır bu işe emek verdik ve bugünlere geldik. Diliyorum bu pişmiş toprak ateşi büyüyerek devam etsin. Geçtiğimiz 15 günde çok keyifli zamanlar geçirdik. Tepebaşı Belediyesi'ndeki çalışma arkadaşlarımız, bu güzel eserlerin hayata geçmesi ve alanlarda yaşamasından mesuller. Bunu çok güzel şekilde götürüyorlar, çalışma arkadaşlarımla iftihar ediyorum. Yemek yarışmaları yine renk kattı sempozyuma, ev hanımlarımız 80'e yakın yemek ile yarıştı. Çok keyifli etkinlikler oldu. Down sendromlu çocuklarımız da yine alandaydı, onlar bizim canımız. Ayrıca bu sempozyumda 2 kardeş şehrimiz burada misafirimiz oldu. Almanya'dan Treptow-Köpenick ile Filistin'den yeni kardeş şehir olduğumuz Salfeet Belediyesi yetkililerini konuk ettik, çok beğendiler. 13. sempozyumda buluşmak dileği ile” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Prof. Bilgehan Uzuner, 12. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu anısına yaptıkları eseri, sanatçılar adına Başkan Ataç'a takdim etti. Programda daha sonra sanatçılara, sponsorlara ve asistanlara plaketleri ve katılım belgeleri sunuldu ve hatıra fotoğrafları çektirildi. Kapanış töreni, Özgenur Altuntaş'ın müzik dinletisi ile son buldu.