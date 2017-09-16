Toprağın ustaları tecrübelerini paylaşıyor

Sempozyuma katılan sanatçıların bilgi, birikim, kendilerine özgü tekniklerini diğer sanatçılar ve öğrenciler ile paylaştığı Sanatçı sunumları yoğun ilgi ile gerçekleşiyor. Sempozyumda 13 Eylül tarihinde gerçekleştirilen sunumlarda dezavantajlı bireyler ile ilgili yaptığı çalışmalar ile tanınan Christine Lübge, seramik eğitmeni Judith Püchel ve 7 yaşından beri seramik ile uğraşan eğitmen Penelope Vallejo sunum gerçekleştirdi. Sanatseverlerin de ilgi gösterdiği programı Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de takip etti.

15 Eylül tarihinde gerçekleştirilen sunumlarda ise, Nara Üniversitesi’nde akademisyenlik yapan Kenichi Harayama, bugüne dek 16 kişisel sergiye imza atan Vedat Kaçar ve uluslararası düzeyde birçok festival ile sempozyuma katılmış olan sanatçı Hosik Bang birer sunum yaptı. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Sanatçı Sunumları etkinliği, 17 Eylül akşamı devam edecek. Saat 19.00 itibari başlayacak sunumlarda Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nün kuruculuğunu yapan Yrd. Doç. Dr. Nurtaç Çakar, seramik eğitmenliği yapan Thatree Muangkaew, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Üyesi Kaan Canduran ve Nurdan Arslan sunum gerçekleştirecek. Öte yandan halka açık biçimde Eti Eski Fabrika alanında düzenlenecek sunumlar, saat 19.00’dan itibaren takip edilebilecek.