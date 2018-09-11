Toprağın ustaları tecrübelerini paylaşıyor

Tepebaşı Belediyesi'nin bu sene 12'ncisini düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, yerli ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı sanatçıların sunumları ile değer kazanıyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda her sene olduğu gibi bu yıl da sanatçı sunumları devam ediyor. Sempozyuma katılan sanatçıların bilgi, birikim ve kendilerine özgü tekniklerini diğer sanatçılar ve öğrenciler ile paylaştığı sanatçı sunumları yoğun ilgi ile gerçekleşiyor. Sanatçı sunumlarında Lübnan'dan Neville A. Salha, Güney Kore'den Kim Jaekyu, Şili'den Catalina Vial ile yerli sanatçılar Tuba Korkmaz ve Emet Egemen sempozyumda asistanlık yapan öğrenciler ile bir aryaya gelirken, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da sunumlara katılarak sanatçılar ile buluşuyor. Sanatçılar kendi seramik sanatlarının yanı sıra ülkelerindeki seramik sanatının geldiği noktalar hakkında da katılımcılara bilgiler aktarıyor.

Vatandaşların da takip edebildiği sanatçı sunumları, Eti Eski Fabrika alanında gerçekleştiriliyor.