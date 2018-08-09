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09 Ağustos 2018 15:54

Toprak Odunpazarı’nda sanata dönüşüyor

Odunpazarı Belediyesi tarafından ‘Şehrin Ateşi’ sloganı ile düzenlenen Odunpazarı 4’üncü “Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı” Tarihi Odunpazarı Meydanı’nda başladı.

Toprak Odunpazarı’nda sanata dönüşüyor

09 Ağustos 2018 15:54


Üçü uluslararası olmak üzere toplam 10 bilim insanı ve sanatçının katıldığı Odunpazarı 4’üncü Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı, dört gün sürecek. Birbirinden eşsiz sanat eserlerinin ortaya çıkacağı 4’üncü Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı, 12 Ağustos’ta gerçekleşecek sergi ile sona erecek.



Sanat ile gelenek Odunpazarı’nda bir araya geldi


Odunpazarı 4’üncü Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’nın ilk gününde çalıştaya katılan sanatçılar ve bilim insanları çalışmalarına başladı. Seramik hamurlarına şekil veren sanatçıların çalışmalarına vatandaşlar yakın ilgi gösterdi. Sorkun Çömlekçilerinin de katıldığı Odunpazarı 4’üncü Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’nda sanat ile gelenek bir araya geldi. Alanda hediyelik eşyaların da satıldığı stantlar açıldı. Sanatçılardan yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan vatandaşlar, hediyelik eşyaların satıldığı stantlara da ilgi gösterdi.



Sanatçılar Sorkun’a giderek çömlekleri inceledi


Çalıştay için Eskişehir’e gelen sanatçılar Odunpazarı Belediyesi’nin ödüllü projesi Hamamyolu Caddesi’ni gezdi. Sanat Köprüsü’nde yer alan Odunpazarı Belediyesi’nin festivallerine katılan sanatçılar tarafından yapılan sanat eserlerini inceleyen grup, ardından çömlekleri meşhur Sorkun’a giderek yörenin geleneksel yöntemlerle yapılan çömleklerini inceledi. Sorkun çömlekçileri ile bir araya gelen bilim insanları ve sanatçılar, çömlekler ile ilgili bilgi aldı ve Sorkun Çömlekçilerini Odunpazarı 4’üncü Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’na davet etti. Daha sonrasında Gürleyik’i gezen bilim insanları ve sanatçılar, Gürleyik’in doğal güzelliklerine hayran kaldı. Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a kendileri için böyle bir gezi programı düzenlediği için teşekkür ederlerken Eskişehir’de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.




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