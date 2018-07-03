Topraksız tarımın merkezi Eskişehir olacak

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 9. etabında, yüzde 50 hibe desteğinden yararlanan “Nata Tarım, Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye” ait, Mahmudiye ilçesi İsmetpaşa Mahallesinde yapımı biten jeotermal sera tesisi; Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Alkan ve şube müdürleri tarafından ziyaret edildi. 2 milyon 57 bin 900 liralık yatırımla 14 dekar alanda kurulan seranın, yüzde 50’sine karşılık gelen 1 milyon 28 bin 950 lirası Bakanlıkça hibe şeklinde karşılandı. Söz konusu serada, Eskişehir’de bir ilk olan su kültüründe üretim yapılarak 20 kişiye istihdam sağlanırken yılda ortalama dekara 80 ton kadar domates alınabiliyor.

Ayrıca aynı bölgede, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 11. etabında Bakanlıkça uygun bulunan ve programa alınan 3 adet seranın yapım çalışmalarının devam etmekte olduğu öğrenildi. Bakanlıkça toplam 2 milyon 872 bin 798 liralık hibe ödenerek yıl sonuna kadar 36 dekar jeotermal sera Eskişehir’e kazandırılacak. Tüm yatırımların tamamlanması halinde aynı bölgede 200 dekar teknolojik seranın yapımı planlandığı aktarıldı. Şirket yetkilileri, Eskişehir’in, İstanbul ve Ankara gibi büyük pazarlara olan pozitif yakınlığı ve yılın 12 ayında da üretim yapılabilen bir iklime sahip olmasının büyük bir avantaj sağladığını, bu nedenle şehirde yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti.

İl Müdürü Erkan Alkan, Şehirdeki modern sera yatırımları için şirket yetkililerine teşekkür ederek, benzeri yatırımların Eskişehir’de yaygınlaşması için gerekli çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti.