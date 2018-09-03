Torna gösterileri beğeni topladı

Gösteriler kapsamında Kınıklı pişmiş toprak ustası Osman Menteş’in Doktorlar Caddesi, Hamamyolu Caddesi ve Espark AVM önü gibi kentin işlek noktalarında gerçekleştirdiği gösterilerde Menteş, marifetlerini Eskişehirliler için sergiledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve açık havada gerçekleştirilen gösterilerde Menteş, kendisini izleyen çocukların isteğini de kırmayarak onlara küçük vazolar ve kupalar üreterek hediye etti. Gösterileri ilgi ile izleyen vatandaşlar da Menteş’e ve Tepebaşı Belediyesi’ne etkinliklerden ötürü teşekkürlerini iletti.

Sempozyum süresince etkinlikler hız kesmeyecek

Sempozyum alanında sanatçılar tasarladıkları eserler üzerinde çalışmaya başlarken, yerel üreticilerin stantları da etkinlik süresince gezilebilecek. Açılacak sergiler de sanatseverlerin keyif almasına katkı sağlayacak. Uluslararası Karma Seramik Sergisi, Pişmiş Toprak Eserleri Fotoğraf Sergisi ve Tepebaşı Belediyesi’nin kardeş kent olduğu Almanya’nın Treptow-Köpenick kentinde bulunan gar binası ile Eskişehir Gar’ının benzerliklerini de ortaya koyacak olan Demiryolu Sergisi, Eti eski fabrika alanında beğeniye sunulacak.

Öte yandan etkinlikte Eskişehirli müzikseverler için birçok konser programı da gerçekleştirilecek. 4 Eylül Salı günü Mesut Girgin Eti eski fabrika alanında Eskişehirliler için sahne alacak.