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08 Ocak 2017 10:32

Torunlarını arabasının bagaj kapağından yaptığı kızakla gezdirdi

Torunlarını arabasının bagaj kapağından yaptığı kızakla gezdirdi

08 Ocak 2017 10:32

Eskişehir’de etkili olan kar yağışı sonrasında çocuklar doyasıya eğlenirken, 60 yaşındaki bir dede ise torunlarını aracının bagaj kapağından yaptığı kızakla kaydırdı.
Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı Eskişehir’de de kendisini gösterirken, duruma en çok yine çocuklar sevindi. Cadde, sokak ve mahalle aralarında biriken karda kartopu oynayıp kayarak eğlenen çocukların sevincini hafta sonu nedeniyle okulların da tatil olması ikiye katladı. Eskişehir’in Güllük Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki Recep Gürlü isimli vatandaş da torunlarıyla birlikte kızak kaydı. Yıllarca torunlarını gezdirdiği eski model arabasının bagaj kapağından torunlarının isteği üzerine kızak yapan Gürlü, torunlarıyla eğlenceli dakikalar yaşadı.

“Yıllarca arabamla gezdirdim, şimdi kızakla gezdiriyorum”
Torunlarıyla birlikte kaymanın zevkli olduğunu dile getiren Recep Gürlü, kar yağışına çocuklarla birlikte kendisinin de çok sevindiğini belirterek, “Dede olmak böyle bir şey. Arabam ile yıllarca onları gezdirdim. Bu sefer de kızak yapalım dedik. Yine arabam aklıma geldi ve bagaj kapağını çıkarıp kızak yaptık. Torunlarım da çok sevdiler ve eğlendiler. Ben de onlarla birlikte bu mutluluğa ortak oldum” diye konuştu.



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