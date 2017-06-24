Trafik kazası geçiren ikizleri ölüm ayırdı

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde çevreyolu üzerinde bulunan Söğüt kavşağında meydana gelen kazada İstanbul yönünden Ankara istikametine seyreden İmdat E. (34) idaresindeki 34 DC 8836 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpmıştı. Kazada otomobilde bulunan İmdat E., eşi Büşra E. (27) ve ikiz kızları Fatma Zehra E. (2) ile Ayşe Beyza E. (2) yaralanmıştı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. Yaralılardan Fatma Zehra E.’nin durumu ciddiyetini korurken, diğer 3 yolcunun kazayı ufak yaralarla atlattığı belirtilmişti.

Kötü haber ise bugün geldi. Minik Fatma Zehra, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza sonrası ikiz kardeşlerin yola saçılan emziği, ayakkabıları ve otomobilde bulunan yiyeceklerinin görüntüleri yürekleri dağladı.