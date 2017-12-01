Trafik kazası ve iş kazası geçiren hasta şifayı Eskişehir’de buldu

Çanakkale Lebseki’de 2005 yılında motosiklet kazası sonrası sağ omuz çıkığı oluşan, omuz içindeki yırtıklar sonucunda defalarca omuz çıkması yaşayan Eskioğlu, Eskişehir’e gelerek Özel Ümit Hastanesi’nde ameliyat oldu. Hem trafik kazası hem de iş kazası geçiren Eskioğlu, omzundaki şiddetli ağrıları ve çok sayıda omuz çıkığı yaşaması sonrasında doktor arayışına girdiğini ve Özel Ümit Hastanesi doktorlarından Mehmet Yılmaz’a ulaştığını söyledi. Geçirdiği başarılı ameliyat ile sağlığına kavuşan Eskioğlu, ağrılarından kurtulduğunu ve kolunu rahatlıkla hareket ettirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Ağrı az, iyileşme süresi kısa

Ameliyat hakkında bilgi veren Yılmaz, ise şunları söyledi:

“Artroskopik cerrahide 5-6 mm’lik cilt kesileriyle açılan 2 veya 3 adet giriş yollarından gönderilen kamera sistemi ve özel dizayn edilmiş cerrahi aletler yardımıyla eklem dışarıdaki ekrandan görülerek eklem içinde istenilen işlemlerin yapılması mümkün hale gelir. Artroskopide cerrahi travmaetkisi çok az olduğundan ameliyat sonrası ağrı ve iyileşme süresi de az olmaktadır. Hastalar ameliyat sonrası erken hareketlerine başlamakta ve genellikle hastanede 1 gece yatıp ertesi gün taburcu olmaktadırlar."

Artroskopik cerrahinin yaygınlaştığını da sözlerine ekleyen Yılmaz, “Bugün için artroskopik girişimin yapılmadığı eklem hemen hemen yok gibidir. Başlıca diz, omuz, ayak bileği, kalça, dirsek, el bileği eklemlerinde bağ tamiri, bağrekonstrüksiyonu, kemik patolojilerinin düzeltilmesi, kıkırdak onarılması , menisküs tamiri, sinir sıkışıklıklarının giderilmesi, kistlerin tedavisi , omuz çıkıklarında bağ ve kapsül onarımı, kırıkların artroskopi yardımlı tedavileri gibi daha pek çok işlem kliniğimizde başarıyla uygulanmaktadır ” dedi.