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25 Aralık 2017 14:44

Trafikte tartıştığı kişiyi öldüren zanlı adliyede

Eskişehir’de trafik kazası sonrası tartıştığı kişiyi öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.

Trafikte tartıştığı kişiyi öldüren zanlı adliyede

25 Aralık 2017 14:44


Olay, dün gerçekleşti. Eski Emirler Mahalle Muhtarı Halit K.’nın kullandığı otomobil ile Mehmet Yılmaz’ın (42) kullandığı kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonrasında tartışma başladı. Görgü tanıklarının iddialarına göre, Halit K.’ya 3 kişi saldırmaya başladı. Bunun üzerine Halit K. yanında bulunan ruhsatlı tabancası ile ateş açtı. Açılan ateşte kafasına kurşun isabet eden Mehmet Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli Halit K. yakında bulunan Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu. Halit K. hastanede alınan sağlık raporunun ardından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Zanlı buradaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.




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