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28 Kasım 2017 15:44

Tramvay için toplanan imzalar Büyükşehir Belediyesi teslim edildi

Şirintepe Mahallesi’ne tramvay hattı için toplanan imzalar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildi.

Tramvay için toplanan imzalar Büyükşehir Belediyesi teslim edildi

28 Kasım 2017 15:44


Geçtiğimiz hafta Şirintepe Mahallesi sakinleri tarafından "Şirintepe tramvay istiyor" imza kampanyası başlatıldı. İmza kampanyasını başlatan Mehmet Ömürlü, topladığı yaklaşık 300 imzayı bugün Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etti. Yaptığı açıklamada tramvayın parasını Şirintepe’nin peşin ödediğini belirten Ömürlü, "Bu hizmetin parası ödenmiş, hizmet engellenmiş ve Büyükşehir Belediyesi’nin kenar mahalleleri ve özellikle Şirintepe’yi cezalandırdı. Tozlu raflarda kalan projeler ile 65 bin nüfusu olan Şirintepe mağdur ediliyor. Bu hizmetlerin kim ya da kimlerin engellediğini sorduk. Hiçbir açıklama yapılmadı ve görmezden gelindi. Şirintepe yok sayıldı ve mahalle olarak bizim hizmetlerimizi engelleyenleri, verilen sözlerin tutulmamasından dolayı bizi cezalandıranları cezalandıracağız" dedi.




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