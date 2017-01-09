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09 Ocak 2017 14:20

Tramvayın altında kalan şahıs yaralandı

Tramvayın altında kalan şahıs yaralandı

09 Ocak 2017 14:20

Eskişehir’de tramvayın altında kalarak yaralanan vatandaş hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Alanönü Mahallesi’nde engelli bir vatandaş yasak olan bölgeden tramvay yolundan karşıya geçmek istedi. Engelli vatandaşa geçtiği sırada SSK yönüne giden tramvay çarptı. Çarpma sonucundan tramvayın altında kalan vatandaş şans eseri hayatta kaldı. Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla tramvayın altından çıkarılan engelli vatandaş olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı vatandaşın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



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