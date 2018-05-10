TSYD’den Tatlısu’ya hayırlı olsun ziyareti

Müdür Tatlısu’nun makamında gerçekleşen ziyarette TSYD Eskişehir Şube Başkanı Sadi Seda, dernek çalışmalarından bahsetti. TSYD Eskişehir Şubesinin gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Tatlısu, kendisinin de Eskişehirli olduğunu belirtti. Tatlısu ,spor camiasında Eskişehir’in çok önemli bir kent olduğunu ifade etti. Müdür Ali Osman Tatlısu, kente en iyi şekilde hizmet edeceklerini, devam eden yatırımların takipçisi olacağını ve kısa sürede tamamlanmasını için büyük çaba sarf edeceğini söyledi.

Ziyaretin sonunda TSYD Eskişehir Şube Başkanı Sadi Seda, Müdür Tatlısu’ya TSYD’nin rozetini takarak fahri dernek üyesi yaptı.