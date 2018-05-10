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10 Mayıs 2018 14:52

TSYD’den Tatlısu’ya hayırlı olsun ziyareti

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Eskişehir Şubesi Başkanı Sadi Seda ve Yönetim Kurulu üyeleri, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Ali Osman Tatlısu’yu ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

TSYD’den Tatlısu’ya hayırlı olsun ziyareti

10 Mayıs 2018 14:52


Müdür Tatlısu’nun makamında gerçekleşen ziyarette TSYD Eskişehir Şube Başkanı Sadi Seda, dernek çalışmalarından bahsetti. TSYD Eskişehir Şubesinin gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Tatlısu, kendisinin de Eskişehirli olduğunu belirtti. Tatlısu ,spor camiasında Eskişehir’in çok önemli bir kent olduğunu ifade etti. Müdür Ali Osman Tatlısu, kente en iyi şekilde hizmet edeceklerini, devam eden yatırımların takipçisi olacağını ve kısa sürede tamamlanmasını için büyük çaba sarf edeceğini söyledi.


Ziyaretin sonunda TSYD Eskişehir Şube Başkanı Sadi Seda, Müdür Tatlısu’ya TSYD’nin rozetini takarak fahri dernek üyesi yaptı.




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