TÜDAM desteği ile Müzik Terapi etkinliği düzenlendi

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) Nörokreatif Müzik Terapi Birimi tarafından "Düüm Te Ke Düüm Tek Teek (Türk Müziği Usülleri ile Hareket)" etkinliği gerçekleştirildi.

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezimizde gerçekleşen etkinliğin organizatörlüğünü Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Torun ile Devlet Konservatuvarı Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Danyal Mantı yaptı. Katılımcılar oturumda müzik terapi yöntemleri hakkında bilgi sahibi oldu. Müzik terapi disiplini hakkında bilgi veren Prof. Dr. Şükrü Torun, Müzik Terapi Derneği çatısı altında Türkiye'deki etkinlikleri organize ettiklerini belirtti. Prof. Dr. Torun "Eskişehir, bu tür etkinliklerde hep ilk sırada yer alıyor. Katılımcılarımız sayesinde müzik terapi konusunda toplumda bir bilinç oluşturma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Müzik terapi; ruhsal, bedensel ve bilişsel sağlık eksiği ve bozukluğu olanlara veya normal olup da sosyolojik ve psikolojik birtakım konularda ihtiyaç içinde bulunanlara terapi hizmeti sağlayan bir disiplin" dedi.